Денят по диагонал – 13 март 2026 г.

Със 174 гласа „За“ парламентът подкрепи удължителния закон за бюджета, предложен от служебното правителство. Той ще бъде в сила до приемането на редовния бюджет за 2026 година. Така депутатите осигуриха възможност предвиденото увеличение на възнагражденията, включително вследствие на ръста на минималната работна заплата и еднократната индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация, както и увеличението на социалните плащания, произтичащи от влезли в сила нормативни актове, включително и трансферите за общините, да може да се финансират и за сметка на наличности от предходната година.

Стряскащо е, че разходите за администрация вече са повече от разходите за пенсии. В нашия парламент основните икономически спорове са около усвояването на евросредства. Парите от Европа се усвояват крайно неефективно и дори пречат на българската икономика. Много родни бизнесмени се съсредоточават върху усвояването на еврофондове, вместо върху пазарната конкуренция. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Владислав Панев, основател на клуб „Ускорение“ и бивш депутат от ПП-ДБ.

Със 101 гласа „За“ (58 от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-Ново начало, един от БСП-Обединена левица, 12 от „Има такъв народ“ и трима, нечленуващи в парламентарни групи) парламентът избра Карина Караиванова-Ганозова за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка.

САЩ, Израел и Иран нямат никакво намерение да спират бойните действия, без значение от цената. Според първата публична оценка, представена от Министерството на отбраната на САЩ на 12 март, само за една седмица американските разходи за военните операции са достигнали приблизително 11 милиарда долара. Тази сума беше обявена от одитора Джулс Хърст III по време на среща по въпросите на отбраната във Вашингтон. Той подчерта, че става дума за приблизителна оценка, която вероятно ще бъде актуализирана в рамките на предстоящото допълнително бюджетно искане към Конгреса и Белия дом.

Белият дом облекчи временно действащите санкции върху върху руския петрол за период от 30 дни. Министерството на финансите на САЩ издаде нов лиценз, позволяващ продажбата на руско черно злато и петролни продукти (с изключение на Иран) до 11 април. Изискването е горивата да са били натоварени на плавателни съдове на или преди 00.01 ч. вашингтонско време на 12 март, се посочва в текста на лиценза. Извънредната мярка се въвежда в условията на пазарен хаос и стремително повишаващи се цени на енергията заради изреалско-американската война с Иран.

Поредната инициатива в сферата на здравеопазването идва от Microsoft, която представи нова функция на своя AI асистент Copilot, позволяваща на хората да споделят здравните си записи и данни от фитнес устройства, за да получат обобщен анализ на здравословното си състояние. Специалистите предупреждават за сериозни рискове. Събирането на големи количества здравна информация на едно място може да я превърне в привлекателна цел за хакери. Освен това технологичните компании не винаги са обект на същите строги правила за защита на медицинските данни, които важат за болници и лекари.