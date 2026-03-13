РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Израел съобщи за над 200 поразени цели в Иран за едно денонощие

Армията на Израел съобщи за над 200 поразени цели в западната и централната част на Иран, предаде „Франс прес“, цитирана от БТА.

Сред поразените обекти са ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана. Според информация на Израелски сили за отбрана ударите са били насочени към ключови военни инфраструктури.

Военните уточняват, че израелски самолети са извършили около 20 мащабни атаки, насочени срещу установки за изстрелване на балистични ракети, отбранителни системи и производствени съоръжения. Информацията е публикувана в официално изявление на армията в социалните мрежи.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

