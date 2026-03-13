Майките на Калушев, Николай и Александър учестват в протеста пред Съдебната палата

Протест в подкрепа на Ралица Асенова – майката на Николай Златков, както и на всички останали близки на загиналите край хижа „Петрохан“ и връх Околчица, се провежда пред Съдебната палата в София.

Майките на тримата открито мъртви край Околчица – Александър Макулев, Николай Златков и Ивайло Калушев, дойдоха на протеста пред Съдебната палата в София.

Около 400 души настояват за истината и не вярват във версията на МВР и прокуратурата, че става въпрос за секта и ритуално самоубийство в „Петрохан“ и 2 убийства от Калушев и последвало самоубийство под Околчица. Те искат да се запознаят с всички факти по разследването – експертизи, протоколи от огледи и други.

Някои протестиращи прегръщаха Ралица Асенова, майка на Николай Златков.

Тя дойде с черни връхни дрехи, но жълта блуза. Майката и пастрока на Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторов и Николай Майсторов, също дойдоха на протеста. Там бе и майката на Александър Макулев – Десислава Макулева. И те бяха в жълто, а част от демонстрантите носеха жълти сърца.

Жълтото е било любимият цвят на Николай Златков, затова и то е акцент при протеста. Червените сърца, които хората носят, са за Ивайло Иванов, Дечо Василев и Ивайло Калушев. Зелените са в памет на Александър, това било любимият му цвят. Искам да ви благодаря, че сте тук в защита на правото на една общност да научи истината. Благодаря ви, че сте тук, за да се противопоставите на системата от лъжи, каза от мегафона близък на загиналите.

Саша Безуханова също дойде на протеста. Тя е сред големите дарители на сдружението на Ивайло Калушев Национална агенция за контрол на защитените територии, което е развивало своята дейност в хижа „Петрохан“.