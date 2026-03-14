Експлозия нанесе щети по еврейско училище в Амстердам

Рано тази събота, в луксозен жилищен квартал в южната част на Амстердам, експлозия нанесе щети на местното еврейско училище, съобщи „Ройтерс“. Няма данни за пострадали. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлена атака срещу еврейската общност. На място веднага са пристигнали полиция и пожарникари.

„Това е страхлив акт на агресия срещу еврейската общност“, коментира Халсема. Тя призна, че в Амстердам евреите все по-често се сблъскват с антисемитизма.

Местните власти засилиха мерките за сигурност около синагогите и еврейските институции в холандската столица, след като в петък бе извършен палеж срещу синагогата, намираща се в центъра на Ротердам.

В понеделник, в Белгия експлозия предизвика пожар в синагога в Лиеж.

„Ройтерс“ коментира, че след атаките на САЩ и Израел срещу Иран и последвалия отговор от Техеран, нараснаха опасенията за възможни атаки срещу еврейските общности по света.