САЩ са унищожили военни обекти на остров, важен за петролната мрежа в Иран

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ са унищожили военни обекти на остров, жизненоважен за петролната мрежа на Иран, предаде АП. Американският държавен глава предупреди, че следваща мишена може да е петролната инфраструктура, ако властите в Техеран продължат да пречи на преминаването на кораби през Ормузкия проток.

Тръмп поясни, че става въпрос за иранския остров Харг в Персийския залив, където се намира основният терминал, през който минава износът на петрол на страната. От своя страна председателят на иранския парламент предупреди, че подобни удари ще провокират по-ожесточено отмъщение.

В събота съвместното военно командване на Иран обяви, че ще атакува свързаните със САЩ петролни и енергийни съоръжения в региона, ако петролната инфраструктура на Ислямската република бъде засегната.

Междувременно американски служител заяви, че още 2500 морски пехотинци и десантни кораби са изпратени в Близкия изток близо две седмици след началото на конфликта с Ислямската република.

По-рано през седмицата бе съобщено, че военноморските сили на САЩ разполагат в Арабско море с 12 кораба, включително със самолетоносача USS Abraham Lincoln и осем ескадрени миноносци.

Въпреки че общият брой на американските военнослужещи в Близкия изток не е ясен, само във военновъздушната база „Ал Удейд“ в Катар, която е една от най-големите в региона, има обикновено около 8000 американски войници.

На този фон Иран продължава с ракетни и дронови атаки срещу Израел и съседните държави от Персийския залив, като на практика затвори Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол.

В същото време в Ливан се наблюдава задълбочаване на хуманитарната криза, след като Израел започна вълни от удари срещу подкрепяните от Иран бойци на „Хизбула“. Жертвите в Ливан са близо 800 убити и 850 000 разселени.

Междувременно във Вашингтон министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви, че в Иран в рамките на операция „Епична ярост“ са били поразени над 15 000 вражески цели – повече от 1000 на ден от началото на войната.

По отношение на опасенията от затварянето на Ормузкия проток, Хегсет коментира пред репортери: „Справяме се и не е нужно да се тревожим за това“.

Централното командване на САЩ обяви в петък, че броят на загиналите при инцидент с техен паднал самолет в Западен Ирак, ден по-рано, се е увеличил до шестима. От CENTCOM уточниха, че американският самолет за презареждане KC-135 „е бил загубен от радарите, докато е летял във въздушното пространство на приятелска държава на 12 март по време на операция „Епична ярост“. Причината за катастрофата се разследва, но по информация на CENTCOM „загубата на самолета не се дължи на вражески или приятелски огън“.

Министерството на отбраната на Турция обяви в петък, че е прехванало балистична ракета, изстреляна от Иран. В Обединените арабски емирства също съобщиха за прехванат дрон близо до най-високата сграда в света – Бурдж Халифа в Дубай.