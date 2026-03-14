Зарков с призив: Всички лидери да си кажат мнението за ситуацията в съдебната система

Лидерът на БСП Крум Зарков призова лидерите на всички политически партии, регистрирали се за участие в изборите на 19 април, да изразят позицията си по отношение на случващото се в съдебната система.

Той отправи призива си в Русе, където взе участие в честването на 130 години от основаването на социалистическата партия в града и представи водача на листата на БСП-Обединена левица – Деница Иванова, съобщи кореспондент на БТА.

Лидерът на БСП нарече „практическа узурпация на поста на главния прокурор“ решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да остави Борислав Сарафов на поста му.

Зарков заяви, че българските граждани ходят от избори на избори, защото политиците си закриват главата в пясъка за основния проблем, а той е, че една мафиотизирана власт успява да се скрие от санкцията на българските граждани в съдебните палати.

„Те разчитат на това, че ще се уморим, че няма да посмеем да говорим и тук е ролята на политиците. Гражданите проговориха през месеците ноември и декември. Няма начин да продължим напред, без да решим проблемите на съдебната власт и тези проблеми започват през назоваване на истината, а тя е, че канапето на Пепи Еврото продължава да е в ход„, обясни Зарков. Най-вероятно той имаше предвид обяснението на временно отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, че нарочно е била заснета с Пепи Еврото, за да бъде държана в зависимост. Припомняме, че миналата година изтекоха видеозаписи, на които се вижда тя и Пепи Еврото, седнал на канапе.

По отношение на водача на столетницата в Русе – Деница Иванова – Крум Зарков коментира, че тя е русенка до мозъка на костите си, като отглежда семейството си в Русе и е специалист в една много важна за града област – европейски проекти и програми. Лидерът на БСП обясни, че отивайки в българския парламент, тя ще направи така, че най-европейският български град да се възползва в най-голяма степен от европейските фондове и солидарност.