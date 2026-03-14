Отчитането на енергията за сградна инсталация вече е обект на обществено обсъждане

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване с цел решаване на проблема с правния вакуум при отчитането на енергията за сградна инсталация.

Още в първите дни, след като влезе в енергийното министерство, служебният министър Трайчо Трайков обяви, че ще работи за намиране на бързо и ефективно решение на забавения казус.

Той обърна внимание, че след като миналата година съдът на ЕС е отменил формулата за сградната инсталация, от екипа му са изработили вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите.

Трайков уточни, че остава в сила и досега действащата възможност етажната собственост сама да избере за сградна инсталация конкретен процент между нормативно определените граници от 20 до 40 процента.

С цел максимално добра информираност е предвидено топлопреносното предприятие да предоставя на потребителите ежемесечно информация за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация.

С цел да не се увеличава административната тежест на гражданите, информацията за принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

От БТА припомнят, че в началото на септември 2025 г. петчленен състав на ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост.

По този повод омбудсманът Велислава Делчева поиска информация от министъра на енергетиката Трайчо Трайков дали се работи по нова методика за изчисляване на количеството енергия, отдадена от т.нар. сградна инсталация в сгради етажна собственост.