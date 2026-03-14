По пътя Велико Търново – Русе е въведено ограничение заради обърнат камион

Ограничено е движението по път I-5 Велико Търново – Русе в района на село Самоводене, при 96 км, поради изтегляне на тежкотоварен автомобил.

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Преминаването на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – път II-53 Поликраище – Горна Оряховица.

Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“. Преди месец – на 13 февруари – отново на пътя Велико Търново – Русе, този път в района на Петко Каравелово, стана инцидент, при който загина пешеходец.

По-рано днес беше въведено ограничение и по пътя между Хвойна и Чепеларе при разклона за Студенец заради паднала скална маса.