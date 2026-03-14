Около 1000 машини за гласуване не са с пълна окомлектовка, при близо 150 ще се сменят части

Около 1000 машини за гласуване нямат пълна окомплектовка – липсва им например куфарът, кабели за батерията, удължител за включване в електрическата мрежа или параваните отстрани. На около 100 – 150 машини трябва да им се подменят части. Това призна в ефира на „Нова телевизия“ заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева. Тя добави, че има достатъчно машини за гласуване – 12 837 броя, като за изборите в страната ще се използват 9354 бройки, а в чужбина – около 120–150 бройки.

ЦИК е определила размерите на параваните за гласуване, като вчера е била съгласувана техническата документация, изпратена от Министерския съвет. Предстои на областните управители да бъде възложено да поръчат и доставят параваните, обясни Матева.

В четвъртък от ЦИК информираха, че „Сиела Норма“ АД е спечелила първо място и в двете обособени позиции на обществената поръчка по отношение на машините за гласуване, които ще бъдат използвани на изборите на 19 април. Две обособени позиции предвиждат, че „Сиела Норма“ първо ще отговаря за профилактиката, диагностиката, подготовката и инсталирането на машините и второ – ще ги транспортира до секциите в страната.

Припомняме, че „Сиела Норма“ бе единствен кандидат, като тя подала документи с цена, надхвърляща обявената, която бе малко над 4 470 000 евро без ДДС.

В преговори с ЦИК се постигнала договореност офертата на „Сиела Норма“ да бъде намалена и така крайното споразумение е, че двете обособени позиции трябва да бъдат изпълнени за 4 730 748 евро без ДДС.

За транспортирането на устройствата до секциите в страната „Сиела Норма“ ще използва услугите на транспортна фирма, с която се е договорила и която също е подала необходимите документи, за да участва в поръчката.

В план-сметката за изборите не е включена сумата за машинното гласуване, за отпечатване на хартиените бюлетини, както и парите, които се плащат на „Информационно обслужване“ за преброяване на бюлетините, обясни тя и отбеляза, че това се прави традиционно и те се предоставят допълнително, с постановление на Министерския съвет.

Матева обясни, че все още не може да се каже точната бройка машини, необходими за вота в чужбина, тъй като срокът за подаване на заявления е до 24 март. До вчера са били подадени около 16 000 заявления. До 28 март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, в които те ще се образуват, като това ще стане по предложение на Министерството на външните работи и дипломатическите консулски представителства на база подадените заявления.

По отношение на секциите в държави в Близкия изток, Матева призна, че сега, когато някой подаде заявление от Израел, Обединените арабски емирства и Ливан, му се казва, че не е целесъобразно там да се разкрива секция.

Матева припомни, че днес до 17.00 часа коалициите могат да подават заявления за промяна на състава или наименованието си. Има регистрирани кандидатски листи, но тъй като това става в районните избирателни комисии, в ЦИК все още нямат пълната информация.

Срокът за подаване на кандидатските листи за регистрация е 17 март, след което районните избирателни комисии ще вземат решение и ще ги регистрират. Едва тогава ЦИК ще има пълната картина, обясни Матева.

Днес е и крайният срок, в който кметовете на общини трябва да проведат публични консултации за състави на секционните избирателни комисии, уточни Росица Матева.

Тя напомни и че на 18 март ще е тегленето на жребия за определяне на номера на бюлетината на всяка партия или коалиция, явяваща се на изборите.