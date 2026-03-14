Премиерът на Хърватия нарече нелепи обвиненията на Вучич за това, че са искали да поставят Сърбия на колене

Хърватският премиер Андрей Пленкович определи като нелепи твърденията на сръбския президент Александър Вучич, който преди ден обяви, че Хърватия е участвала най-активно, включително със своите медии, в опита за цветна революция в Сърбия, имайки предвид многобройните и продължителни студентски протести с искания за борба с корупцията и за предсрочни избори.

„Не съм видял това изявление, но е нелепо. Ние нямаме интерес да се занимаваме с вътрешните проблеми на Сърбия или да бъдем кукловоди, които дърпат конците. Нашата цел е стабилност сред съседите и защита на правата на хърватите в Сърбия“, обясни хърватският премиер, цитиран от n1info.

В своето изявление сръбският президент обяви, че хърватските лидери в управлението на страната, заедно с Агенцията за сигурност и разузнаване (СОА) са участвали в опитите за „цветна революция“, като са искали Сърбия да бъде поставена на колене.

Вучич обвини Хърватия, че незаконно и противно на всички международни закони закриля лица, обвинени в тежки престъпления. Така той намекнал за група активисти, обвинени в Сърбия в опит за насилствена смяна на правителството и подкопаване на конституционния ред.

За тях винаги най-голямото наказание е била свободна Сърбия. Така че ние ще продължим да си вършим работата с цялото уважение към Хърватия, без никаква омраза. Но ще защитаваме своите интереси и няма да им позволяваме да ни подчинят, както го правеха някога, използвайки едни или други средства, заяви Вучич.

Припомняме, че в края на 2025 г. сръбския президент Александър Вучич обяви, че през 2026 г. ще има предсрочни избори, но не спомена дата.

