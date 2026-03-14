Трагедията в Кочани ще остане завинаги врязана в паметта ни, обяви Християн Мицкоски

Кочани

Съществуват събития в историята на една страна, които не се мерят с времето, а с болката, която оставят. Трагедията в Кочани, която разтърси цялата ни страна, завинаги ще остане врязана в колективната памет на обществото ни.

Това подчерта премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски, цитиран от МИА, по повод една от година от пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, при който загинаха 63 младежи на възраст между 18 и 24 години, а над 200 получиха тежки наранявания.

Пожарът в „Пулс“ избухна по време на концерт, като бе предизвикан от пиротехнически средства. По-късно стана ясно, че лицензът на дискотеката е бил получен незаконно. Обектът е бил само с един авариен изход, който е бил заключен по време на концерта. Имало е само два пожарогасителя и не е имало противопожарна аларма, както и система, която да пръска вода в случай на пожар. Заради пропуските на 34 души и на три юридически лица бяха повдигнати обвинения за нанасяне на тежки вреди на обществената сигурност.

Днес премиерът на Северна Македония прочете имената на загиналите и подчерта, че те не са бройка, а съдби и личности, които са в мислите на всички граждани на страната. Християн Мицкоски допълни, че днес трябва да се споменат и героите след трагедията – лекарите и болничният персонал, както и кръводарителите. Припомняме, че на 16 март – по разпореждане на премиера Росен Желязков самолетът „Спартан“ на българските военновъздушни сили отпътува за Република Северна Македония, за да вземе и транспортира към болнични заведения петима тежко пострадали при пожара.

Още от категорията..

Последни новини

