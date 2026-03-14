Земеделският министър и шефът на БАБХ разкрили незаконна кланица край Ихтиман

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски обявиха, че са разкрили незаконна кланица край Ихтиман. Общо на три места са изхвърляни останки от избити животни, обясни Христанов, цитиран от БТА.

Земеделският министър добави, че вече има и задържан камион с полска регистрация, който в момента е на румънската граница с дребен рогат добитък. Той няма разрешително за транспорт на животни. Д-р Ангел Мавровски уточни, че в камиона има 25 дребни преживни и две едри преживни животни и те се изследват. При една от овцете са открити антитела за Ку-треска.

Христанов уточни, че на едно от трите места са намерени румънски ушни марки на животни. Според земеделския министър става въпрос за канал за незаконен внос на животни от Румъния, като той предполага, че месото е достигнало до българския пазар. Ето защо е подаден сигнал до главния ветеринарен лекар на Румъния.

Вчера БАБХ заедно с МВР са установили, че освен няколкото локации край Ихтиман, на които са изхвърлени кости и пресни животински отпадъци, има и места, използвани за транжиране, разфасоване на месото и оттам за дистрибуция в неизвестна посока, разясни още Христов.

Той обяви, че в понеделник ще има пресконференция, на която ще участват представители и на БАБХ, и на МВР, и те ще обявят какви мерки ще предприемат, за да защитят родното животновъдство от подобни компрометиращи практики. Министър Христанов добави, че има сигнали за незаконен внос на месо и от Гърция.