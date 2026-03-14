Стоковите пазари отбелязаха значителна волатилност, породена от кризата в Ормузкия проток

Тази седмица стоковите пазари отбелязаха изключителна волатилност, породена от продължаващата криза в Ормузкия проток, като цените на суровия петрол Brent и WTI скочиха на фона на прекъсвания на доставките. Това отбелязват експертите от „Софийска стокова борса„.

Около 20% от световните доставки на петрол изчезнаха от пазара, хранилищата в региона са препълнени и това наложи намаляване на дневните добиви. Международната енергийна агенция одобри освобождаването на 400 млн. барела суров петрол от запасите, което свали цената на суровината, но тя все още остава особено висока. На този фон американският долар остава силен, спрямо периода преди войната в Иран.

Европейският петрол сорт Брент записа дневни референтни цени от 87,80 до 100,46 долара за барел,

като в петък до обяд цените варираха между 90 – 95 долара за барел. Американският суров петрол WTI също отбеляза голям ръст в диапазона 83 – 95,73 долара за барел, а референтната кошница на петрол на ОПЕК тръгна от 96 долара за барел в края на миналата седмица и стигна 115,54 долара за барел в средата на тази седмица, като се уравновеси на около 105 долара за барел в края.

Хлебната пшеница с доставка в месец май в САЩ (CME) се търгуваше в диапазона 218 – 220 долара за тон, а в Европа (Euronext) 237 – 242 долара за барел.

Фючърсите на царевица с доставка в следващ месец на CME и Euronext се търгуваха съответно на 178 – 181 и 238 – 240 долара за тон.

Рафинираната захар в Лондон записа цени в рамките на 413 – 420 долара за тон, а суровата в Ню Йорк 314 – 321 долара за тон. С падането на цената на суровия петрол под 100 долара за барел и цената на захарта успя да отбележи спад в края на седмицата.

На LME базовите цветни метали демонстрираха умерено покачване на седмична база.

Референтните цени за физическа доставка достигнаха следните цени: алуминий 3 402 – 3 516 долара за тон, мед 12 750 – 12 920 долара за тон, цинк 3264 – 3334 долара за тон, никел 17 300 – 17 500 долара за тон, олово 1894 – 1895 долара за тон и калай 48 215 – 50 400 долара за тон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остана спокойна.

След сделките от началото на месец февруари за хлебна пшеница, тази седмица купувачите отсъстваха, а продавачите поддържат цена от 190 евро за тон (371,61 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начални цени от 173,84 евро за тон (340 лева за тон ).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има предлагане на консерви – домати в рамките на 1,62 – 1,77 евро за килограм (3,17 – 3,47 лева за килограм) и капия на 2,23 евро за килограм (4,37 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ АД сделки имаше за енергоносители: гориво за отопление на 1105,18 евро за хиляда литра (2161,54 лева за хиляда литра), газ пропан бутан на 530 евро за хиляда литра (1036,59 лева за хиляда литра) и природен газ на 747,29 евро за хиляда норм. куб.метра (1461,57 лева за хиляда норм. куб.метра). В групата на химическите продукти се изкупиха разнообразни масла.