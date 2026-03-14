Гърция ще инвестира 5 млрд. евро в отбрана, част от тях – в „Щитът на Ахил“

Гърция планира да инвестира в модернизация на армията си 5 миларда евро, съобщава гръцката медия Tovima. Основен приоритет ще е разработването и разполагането на многопластова национална система за противовъздушна отбрана, известна като „Щитът на Ахил“, на стойност близо 3 млрд. евро, за която се твърди, че е създадена по модела на израелския „Железен купол“. Това съобщават представители на гръцкото правителство, преди предстоящото обсъждане на плановете в парламентарна комисия в понеделник.

Инициативата идва на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, където широко се използват балистични ракети, дронове. Страни като Израел, които използват усъвършенствани системи, наред с произведените в САЩ платформи THAAD и Patriot, са постигнали процент на прехващане от над 85 процента.

Гръцки представители, запознати с новата програма, твърдят, че и нейната цел е да гарантира подобна многопластова защитна мрежа срещу балистични и крилати ракети, както и срещу безпилотни летателни апарати, дронове камикадзе и други въздушни заплахи.

Очаква се „Щитът на Ахил“ да покрива цялата гръцка територия – суша и море – и да функционира като интегрирана мрежа, съчетаваща сензори, радари и платформи за противоракетна отбрана. Той ще включва израелски системи като Spyder AIO, Barak MX и David’s Sling, заедно с радара ELM-2084, който ще служи като основна платформа за откриване и проследяване на въздушни цели. Тези системи ще са съвместими със съществуващите зенитно-ракетни системи Patriot и с мрежа от сензори, разположени на островите в източната част на Егейско море.

Всички компоненти ще се ползват координирано от новосъздаденото Съвместно обединено командване за противовъздушна отбрана на Генералния щаб на гръцката армия, създадено по-рано тази година.

Друг основен компонент в пакета от мерки за модернизация на гръцката отбрана са 38 изтребителя F-16 Block 50, които ще бъдат „конфигурирани“ до по-модерните Viper. Тази част от програмата за модернизация е оценена на около 1.1 милиарда евро.

Предвижда се и осигуряване на нова радарна система, сертифициране на усъвършенствани прецизни оръжия и интегриране на канала за данни Link-16, който позволява обмяна на оперативни данни в реално време с френските изтребители Rafale, бъдещите американски изтребители F-35 и други съвременни военни системи, като фрегатите от клас FDI.

Гръцкото правителство планира да подпише и петгодишен договор за поддръжка на стойност 240 милиона евро за ескадрила транспортни самолети C-27J Spartan. Тези по-малки транспортни самолети се очакват да свършат повече работа от по-големите транспортни самолети C-130, с чиято поддръжка Гърция изпитва затруднения.