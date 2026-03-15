За 2025 г. в Комисия за защита на потребителите са подадени 31 861 жалби

През 2025 г. в КЗП – Комисията за защита на потребителите са постъпили 31 861 жалби и сигнали от граждани, отчете председателят й Александър Колячев в интервю за БТА. Отчетът му бе по повод Световния ден на правата на потребителите, който всяка година се отбелязва на 15 март.

Той обясни, че по сигналите са предприети конкретни действия, като по над 22 800 жалби експертите на КЗП са направили проверки, насрещни инспекции или други контролни действия. Онези жалби или сигнали, чието разглеждане не е било от правомощията на КЗП, са били изпратени на компетентните институции.

Освен това екипите на КЗП са предоставили информация на гражданите, отговаряйки им на телефонните обаждания – така са проведени над 15 600 консултации за това как се правят рекламации, как да се реагира при проблеми с онлайн покупки, спорове с търговци или въпроси, свързани с договори за услуги.

Той отчете, че благодарение на работата на КЗП е имало нормализиране на процеса на преминаване към еврото – първоначалните жалби с неправилното етикетиране и превалутиране от левове в единната европейска валута – намалели.

По думите на Колячев сред секторите, по които постъпват най-много оплаквания, са онлайн търговията (заради забавени или недоставени стоки, заради затруднения при връщане на продукти или отказ от възстановяване на платени суми), туристическите услуги, финансовите услуги и различни ежедневни потребителски услуги.

Комисията следи и за нелоялни търговски практики, които могат да заблудят потребителите, отбеляза Колячев и уточни, че през 2025 г. са разгледани 228 случая на подобни практики, като в 91 случая те са били забранени.

По отношение на най-горещите за тази година жалби – сигналите за завишени сметки за ток – Колячев обърна внимание, че Комисията за защита на потребителите е установила нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за електроенергия от трите електроснабдителни дружества в страната, както и неравноправни клаузи в общите условия.

Колючев отбеляза, че предстои ново произнасяне на Комисията за защита на потребителите по отношение на проверките на операторите на електроразпределителните мрежи за евентуални нарушения на потребителските права.

Кои са основните права на потребителите

Колячев припомни и кои са основните права на потребителите: право на безопасни стоки и услуги; право на ясна и достоверна информация; право на избор; право на защита на икономическите интереси и право на ефективна защита при спор с търговец.

Сред най-важните гаранции за потребителите е правото на рекламация, когато стоката има дефект или не отговаря на договореното качество.

При покупки от интернет потребителите имат и право да се откажат от договора в 14-дневен срок, без да посочват причина.