Швейцарците подкрепят нов данък богатство на най-заможните жители

Швейцарските избиратели подкрепят облагането на богаташите с по-високи данъци за финансиране на военните и пенсиите, което може да се превърне във втора атака срещу големите лични състояния в рамките на по-малко от година. Повече от две трети са съгласни с идеята за въвеждане на федерален данък от 0.33% на лица с активи над 5 милиона франка (6 милиона долара), показват данни от национално проучване, публикувано на 15 март от вестникарската група Tamedia/20 Minuten.

Въпреки че все още няма официални планове за подобна данъчна мярка, резултатът вероятно ще разпали дебат сред законодателите, които обсъждат начини за увеличаване на приходите. Те вече предложиха да се повиши данъка върху продажбите, за да се финансират допълнителните разходи за армията и по-високите пенсионни плащания.

В момента в Швейцария има данъци върху личните състояния на кантонално ниво, но не и национален налог. Ако идеята се приеме, тя би предизвикала пореден напрегнат дебат в страната, спечелила си репуация на убежище с ниски данъчни ставки, привличаща свръхбогатите и техните пари.

Преди по-малко от четири месеца (на 1 декември 2025-а) швейцарските избиратели отхвърлиха с огромно мнозинство план за по-висок налог върху наследството на мултимилионерите. Предложението беше на лявата група „Млади социалисти“, но срещна съпротива от правителството и от богати предприемачи, които заплашиха да напуснат страната.

Публикуваните резултати на 15 март са от анкета, проведена между 5 и 8 март сред 17,788 души. Идеята за данък върху богатството има подкрепата на 68% от електората, около 25% са заявили, че са против, а 7% нямат мнение. Грешката на извадката е плюс/минус 2.2 процента.