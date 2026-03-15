Тръмп обяви, че САЩ не са готови за сделка с Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви в интервю за NBC News, че американските удари „напълно са разрушили“ голяма част от иранския център за износ на петрол на остров Харг и заплаши, че те могат да го ударят още няколко пъти просто за забавление. Според Тръмп Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен да сключи споразумение, тъй като предложените условия не са достатъчно добри. Той уточни само, че част от евентуалното споразумение би бил пълният отказ на Техеран от ядрени амбиции.

Президентът на САЩ изрази съмнения дали новият върховен лидер на Иран изобщо е жив. Добави и че не ея сно дали Иран не е минирал Ормузкия проток, по повод на което обяви, че американските сили ще претърсват протока много енергично и вярват, че към тях ще се присъединят и други страни, които са донякъде възпрепятствани, а в някои случаи и напълно нямат възможност да получат петрол.

В събота Тръмп отново отправи призив и към други държави да помогнат за осигуряването на безопасното преминаване през Ормузкия проток, като уточни, че САЩ ще се координират с тях на фона на военните действия срещу Иран.

„Единственото нещо, което искам да направя, е да се уверя, че Иран никога повече няма да бъде побойникът на Близкия изток„, заяви още Доналд Тръмп.

На въпрос за решението му временно да отмени някои санкции върху руския петрол на фона на покачващите се цени на борсите, американският президент отговори: „Искам петрол за света. Искам да имам петрол.“

Той добави, че санкциите, които бяха наложени, когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., „ще бъдат върнати веднага щом кризата приключи“.

В събота, когато беше попитан за критиките на някои чуждестранни лидери заради това, че отменя санкциите срещу Русия, Тръмп не отговори директно, а насочи гнева си към украинския президент: „Изненадан съм, че Зеленски не иска да сключи сделка. Кажете на Зеленски да сключи сделка, защото Путин е готов да сключи сделка.“

„Със Зеленски е много по-трудно да се сключи сделка“, добави американският президент.

По-рано този месец Зеленски предложи да помогне на американските сили и на техните съюзници в Близкия изток с прехващането на ирански дронове, използвайки опита на украинските военни при свалянето на руски дронове. Но в събота Тръмп бе категоричен: „Ние нямаме нужда от помощ„. След това добави, че „последният човек, от когото имат нужда от помощ, е Зеленски“.

Той отказа да коментира и дали САЩ са приели помощта на Украйна, а по-конкретно технологията за прехващане на дронове. В публикация в „Екс“ в петък Зеленски написа: „Държави от Близкия изток се свързаха с нас с молба да споделим нашия опит в прехващането на ирански дронове „Шахед“ по време на масирани удари. Ето защо вече изпратихме наши експертни екипи в три държави“.

По-рано в събота ирански политик заяви, че Украйна е „легитимна и законна цел“ за Иран, тъй като Украйна предлага помощ в защита от иранските дронове.

Би Би Си съобщи, че в последно време настроенията на някои групи от иранските граждани, които са били противници на режима, вече се обръщат срещу Тръмп, тъй като надеждите им от промяна на управлението са изместени от ужаса от разрушаването на инфраструктурата им и на древната персийска култура.

Междувременно Министерството на войната на Съединените щати съобщи имената на шестимата американски военнослужещи, загинали при самолетната катастрофа над Ирак по-рано тази седмица. По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет, но катастрофата не е резултат нито от вражески огън, нито от т.нар. приятелски огън, и причините за инцидента продължават да се разследват.

Посолството на Съединените щати в Багдад предупреди американските граждани да напуснат „незабавно“ Ирак. По-рано от Държавния департамент обявиха, че са разпоредили частична евакуация на посолството си в Оман.

От Международната автомобилна асоциация обявиха, че заради продължаващото напрежение в Близкия изток са отменили състезанията за Голямата награда на Бахрейн и на Саудитска Арабия, насрочени за април.