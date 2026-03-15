В понеделник служебният кабинет внася жалба в Конституционния съд заради Съвета за мир

Служебното правителство ще внесе утре (16 март) в Конституционния съд жалбата срещу решението на парламента, с което той го задължи да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир.

Това обяви пред БНР премиерът Андрей Гюров. Припомняме, че решението бе прието в петък с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“ и „Има такъв народ“.

Според Гюров зад идеята България да се присъедини към Съвета за мир стоят частни интереси, а по-конкретно интересът на Делян Пеевски, който иска да изтъргува членството за своето място в списъка „Магнитски“. Андрей Гюров уточни, че това се прави срещу националния интерес на страната и служебното правителство не може да допусне подобно нещо.

Малко по-късно по повод приоритетната задача на кабинета – да осигури честното провеждане на изборите, Андрей Гюров обяви пред журналисти, че вече има седем заведени досъдебни производства за нарушение на изборните права на гражданите.

По-рано през седмицата директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов обяви, че има образувани над 10 бързи досъдебни производства във връзка с предсрочните парламентарни избори.