Във Франция около 48.7 избиратели гласуват за местна власт

Във Франция се провежда първият тур на местните избори, чийто резултат е важен, предвид че се възприема като текст за президентските избори през 2027 година, предадоха световните агенции. Право на глас имат около 48.7 милиона избиратели, като според предварителните социологически проучвания във вота ще участват около 75% от избирателите. Темите, които са били обсъждани по време предизборната кампания, са били борбата с наркотрафика, достъпът до здравеопазване и жилищната политика. Вторият тур е насрочен за 22 март, след което ще стане окончателно ясно кои са избраните общински съветници в приблизително 35 000 общини.

Изходът от вота се смята за доста непредвидим на фона на дълбоката политическа фрагментация между трите основни блока във Франция – левицата, дясноцентристите и крайната десница.

Очаква се, че битката за кметския пост в Париж ще е особено оспорвана. Там един срещу друг се изправят кандидатът на консервативната партия „Републиканците“ и кандидатът на Социалистическата партия, управляла френската столица от 25 години.

Става въпрос за Рашида Дати – бивш министър на правосъдието в периода от 2007 г. до 2009 г. и бивш министър на културата – от 2024 г. до 2026 г., която в периода между 2009 г. и 2019 г. е евродепутат. Тя се стреми да стане втората жена кмет на столицата, като се бори с кандидата на социалистите Еманюел Грегоар, който е бивш заместник на досегашния градоначалник на Париж – Ан Идалго.

Крайнодясната партия “Национален сбор” се стреми да затвърди увеличаването на подкрепата за нея и гледа на изборите като на първа стъпка към евентуално идване на власт след двата мандата на президента Еманюел Макрон, който догодина няма да има право да се кандидатира отново.

Лидерката на „Национален сбор“ – Марин льо Пен, която два пъти се изправя срещу Макрон на президентски избори, може и да няма възможност да се кандидатира отново, ако бъде потвърдена забраната за участието ѝ в избори заради предполагаема злоупотреба с публични средства.