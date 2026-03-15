Умишлено ме нямаше за случая „Петрохан – Околчица“, обясни Даниел Митов

„Умишлено ме нямаше за случая „Петрохан – Околчица“, заяви бившият вътрешен министър в кабинета „Желязков“ – Даниел Митов в ефира на БНР. Той обясни, че ако беше излязъл да говори, в качеството си на министър на вътрешните работи, са щели да го обвинят, че политизира или предрешава изхода на разследването.

„Затова пуснахме професионалистите да информират – какво е открито и какви са фактите„, добави Митов.

Той засегна темата с организацията на Ивайло Калушев и съмишлениците му – сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“, като уточни, че НПО, каквато е това в Петрохан, има функцията да бъде коректив на държавата и институциите, да дава предложения, но има тънка граница, която е била преминана.

По думите на бившия министър на вътрешните работи това е станало, когато ПП-ДБ са били на власт. По-конкретно под „преминаване на границата“ той имаше предвид, че е била създадена мрежа от привилегировани неправителствени организации, на които се делегират функции на държавата с цел те да бъдат имплантирани в нея.

Тогава вече говорим за паралелна НПО-държава, в която управляват без легитимност, обясни Даниел Митов.

Според него сдружението на Калушев е било затворено общество с делегирани функции на държавата. То е било част от система от НПО-ата, които се пазят едно друго и са имплантирани в държавата от ПП-ДБ, като освен това са и финансирани от тях.

Важни са НПО-ата за демократичната държава, но има тънка граница, която е прекрачена. Големият въпрос е как да не се прекрачва. Трябва да си оправим законодателството, за да няма паралелна НПО-държава и структури, които да управляват нелегитимно, обясни Митов.

Като привилегировани неправителствени организации той посочи и Антикорупционния фонд, и „Правосъдие за всеки“. Обърна внимание на писмото, което от Антикорупционния фонд били изпратили до ГДБОП, когато трябвало да се работи по сигнали срещу „Националната агенция за контрол на защитените територии“. В него те били написали, че сдружението е много важно и е част от Европейската рейнджърска асоциация.

Припомняме, че от Антикорупционния фонд излязоха с позиция, че не са оказвали „институционален натиск“ върху МВР и други институции, а са изпратили заявления за достъп до обществена информация до министъра на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и Комисията за противодействие на корупцията относно подадени сигнали и предприети действия във връзка с дейността на сдружението и неговите членове.

По темата за участието на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп Даниел Митов отбеляза, че САЩ са най-големият ни съюзник, а държавите в ЕС и НАТО са наши партньори.

„ГЕРБ и Борисов сме последователни и сме си дали сметка, когато имаме съюзници, на които разчитаме и с които вървим към модернизация на отбраната. Ние се намираме в чувствителен район – геополитически. В тази обстановка можем да разчитаме на нашия най-голям съюзник САЩ. Той е най-мощният и когато американският президент има инициатива като Съвета за мир, няма нищо лошо България да се включи“, обясни Митов.