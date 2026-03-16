С 15 млн. евро от ЕБВР се модернизира електропреносната мрежа на Черна гора

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя заем до 15 милиона евро на оператора на електропреносната система на Черна гора – Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES), в подкрепа на модернизацията на въздушна електропреносна линия 220 kV, свързваща страната с Албания и Босна и Херцеговина.

Модернизацията ще помогне за удвояване на капацитета на електропреносния коридор Требине (Босна и Херцеговина)-Перучица (Черна гора)-Подгорица (Черна гора)-Вау и Дежес (Албания) до около 600 MW. Това ще включва предимно подмяна на съществуващите проводници в участъка на линията в Черна гора с усъвършенствани високотемпературни проводници с ниско провисване по протежение на 220 kV въздушната електропроводна линия. Тя преминава през Черна гора, от границата с Босна и Херцеговина, през ключови подстанции във водноелектрическата централа „Перучица“ и главната подстанция в Подгорица, до границата с Албания.

Проектът ще подобри надеждността и ефективността на преноса на електроенергия в Черна гора

и ще засили трансграничната свързаност в Западните Балкани, допринасяйки за по-голяма регионална енергийна интеграция, става ясно от съобщението.

Споразумението беше подписано от вицепрезидента на ЕБВР по политиката и партньорствата Марк Боуман, главния изпълнителен директор на CGES Иван Асанович и министъра на финансите на Черна гора Новица Вукович.

Марк Боуман отбеляза, че

укрепването на електропреносните мрежи е от съществено значение за енергийната сигурност

и регионалната интеграция в Западните Балкани. „Този проект ще модернизира критичната инфраструктура в Черна гора и ще подкрепи по-надеждна и устойчива енергийна система, в съответствие с ангажимента на ЕБВР за устойчиво развитие на инфраструктурата.“

Според Иван Асанович, тази инвестиция е много повече от просто модернизация на преносна линия – тя е инвестиция в сигурно, стабилно и по-добре свързано енергийно бъдеще за региона. „Чрез модернизиране на 220 kV връзката между Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания ние подобряваме надеждността на преноса на електроенергия и допълнително укрепваме енергийната свързаност в Западните Балкани. Увеличаването на капацитета на линията от 300 MW до около 600 MW е важна стъпка към по-устойчива мрежа, която може да отговори на нарастващите нужди на системата и все по-интензивното регионално сътрудничество. Благодарим на ЕБВР за признаването на важността на инвестицията и подкрепата на проект, който подобрява стабилността и свързаността на енергийните системи в региона“, подчерта Асанович.

За Новица Вукович чрез гаранцията, предоставена от Министерството на финансите на Черна гора, страната потвърждава ангажимента си да подкрепя стратегически инвестиции, които укрепват националната енергийна инфраструктура и регионалната свързаност. „Това не е първият път, когато Министерството подкрепя големи проекти за развитие и модернизиране на енергийния сектор и ние оставаме решени да подкрепим инициативи, които допринасят за дългосрочната стабилност и устойчивост на енергийната система на Черна гора. Оценяваме продължаващото партньорство с ЕБВР, чиято подкрепа помага за реализирането на проекти, които са важни за икономическото развитие и регионалната интеграция на Черна гора.“

ЕБВР е водещ институционален инвеститор в Черна гора, с над 1 милиард евро,

инвестирани чрез повече от 100 проекта до момента, подкрепяйки устойчивото развитие на страната, инфраструктурата, растежа на частния сектор и регионалната интеграция.