AI хранителни планове могат да бъдат опасни за тийнейджърите

Все повече тийнейджъри използват AI, за да генерират хранителни планове, но международно проучване показва, че онлайн моделите пропускат достатъчно калории, което еквивалентно на пропускане на цяло хранене.

Изследователи от Университета „Атлас“ в Истанбул сравняват способностите на пет AI модела, включително ChatGPT, Gemini и Claude, да съставят менюта за 15-годишни момчета и момичета с наднормено тегло или затлъстяване.

В сравнение с хранителни планове, създадени от диетолог, специализиран в здравето на тийнейджъри, AI моделите често надценяват протеините и мазнините, докато силно подценяват необходимото количество въглехидрати.

Общо, виртуалните съветници не успяват да предоставят около 700 калории, което е еквивалентно на цялото едно хранене. Асистент-професор Айше Бетюл Билен заяви, че такава разлика може да има сериозни последици и негативни ефекти върху развиващите се тела.

„Показваме, че хранителните планове, генерирани от изкуствения интелект, обикновено значително подценяват общата енергия и ключовите нутриенти в сравнение с планове, базирани на насоки и съставени от диетолог,“ каза тя.

„Следването на такива небалансирани или прекалено рестриктивни хранителни планове през тийнейджърските години може да повлияе негативно на растежа, метаболитното здраве и хранителните навици.“

Докато калорийният прием е силно подценен, приемът на определени макронутриенти е надценен. AI моделите препоръчват по-висок прием на протеин – около 20 г повече от диетолога, което води до до 24% от калориите да идват от протеин. Препоръчаният от него прием на липиди също е значително по-висок и достига до 45% от калориите.

Въглехидратите, обаче, са значително по-малко в интелигентните платформи, с разлика около 115 г, което означава, че само до 36% от калориите идват от въглехидрати. Диетолозите препоръчват до 50% от калориите да идват от въглехидрати, протеинът да съставлява около 20%, а мазнините – до 35% от макронутриентите.

Д-р Билен каза, че се надява резултатите да помогнат за повишаване на осведомеността относно ограничените възможности на изкуствения интелект за създаване на добре балансирани хранителни планове.

„AI моделите са предимно обучени да генерират отговори, които изглеждат правдоподобни и удобни за потребителя, а не клинично точни,“ каза тя.

„Нашите открития показват, че те може да се базират на обобщени или популярни диетични модели, вместо да интегрират изцяло възрастово-специфичните хранителни нужди.“

Следователно, макар че дигиталните асистенти могат да изглеждат удобни, тийнейджърите трябва да се консултират с квалифициран диетолог, за да осигурят пълноценно и безопасно хранене.

