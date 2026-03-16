ЕС отпуска 450 млн. евро хуманитарна помощ за страните от Близкия изток

Европейската комисия одобри отпускането на 450 милиона евро хуманитарна помощ за Ливан, Сирия, Йордания, Палестина и Египет. Помощта идва на фона на продължаващата вече над 2 седмици война в Иран, предаде кореспондент на БТА.

За Сирия се предвиждат най-много средства – 210 милиона евро, тъй като 16.5 милиона души продължават да се нуждаят от хуманитарна помощ, включително над 3.2 милиона са сирийците, завърнали се обратно в родината си. Очаква се да бъдат осигурени храни, здравни грижи, подслон, чиста вода и образование за децата извън училище.

За Палестина ще бъдат изплатени 124 милиона евро за хранителна помощ, здравни услуги, подслон, защита и образование. Ливан ще получи 100 милиона евро за спешна медицинска помощ, подкрепа за семейства без средства за препитание, услуги за защита и образование за деца извън училище. Част от помощта вече достигна до страната чрез хуманитарния въздушен мост на ЕС, който доставя медицински и други жизненоважни материали.

Според ливанските власти израелските въздушни удари са довели до разселването на повече от 800 000 души от страната.

За Йордания са отделени 15.5 млн. евро за поддържане на ключови услуги, включително здравеопазване и защита на бежанци, както в лагерите, така и извън тях. Още 8 млн. евро ще бъдат насочени към Египет за подкрепа на най-уязвимите групи.

Същевременно Европейската комисия отбелязва, че продължава с евакуационните полети. Към момента броят на успелите да се приберат е над 11 000 души. Изпълнени са близо 90 полета до Австрия, Белгия, България, Чехия, Естония, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия и Швеция.