Чрез специален „бутон“ на сайта ще разваляме договори от разстояние

Специален „бутон” на сайта на търговеца ще дава възможност на потребителя да развали подписан договор в двуседмичен срок. Става дума за договори за финансови услуги от разстояние като тези за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване. Това предвиждат промени в Закона за защита на потребителите, качени за обществено обсъждане.

Според новата разпоредба при договори, сключени от разстояние онлайн, търговецът трябва да предостави на потребителите безплатно функция, която му позволява да упражни правото си на отказ. При това потребителят няма да бъде питан за причината, няма да дължи неустойки или обезщетение.

Необходимо е функцията да се показва на онлайн интерфейса по видим и достъпен начин, да бъде на разположение през целия период, през който потребителите имат право да се откажат от договора и да се обозначава с думите: „откажете се от договора тук“ или с друг подобен недвусмислен израз, който е лесен за четене и възприемане.

Освен това тя трябва да е проектирана по такъв начин, че да позволява на потребителя лесно да предостави или потвърди своето име; подробна информация за договора, от който желае да се откаже и подробна информация за електронното средство, чрез което желае да получи потвърждението за отказ от договора.

Законопроектът задължава доставчиците на финансови услуги да предоставят подходящи разяснения относно предлаганите договори и допълнителните услуги, да не подвеждат или да не манипулира потребителите. Забранява се и „натрапването” на мнението на търговеца. Той няма да има право също така да прави процедурата за прекратяване на абонамента за услуга по-сложна от процедурата за регистрация.

С друга част от промените в закона се създава ясна правна рамка срещу подвеждащите „зелени“ и „еко“ твърдения и се засилва защитата на потребителите в контекста на зеления преход. Въвеждат се нови дефиниции, даващи точни определения на използвани понятия.

Разширява се и съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя на потребителите, както при сключването на договори в търговските обекти, така и извън тях и при договори от разстояние.

