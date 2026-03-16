Бойко Борисов повежда листите в 25 МИР-София и Пловдив

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще води две листи – в столичния 25 МИР-София и в Пловдив-град, като в столицата ще се изправи срещу Румен Радев, а в Пловдив срещу бившия волейболен национал Владимир Николов – от “Прогресивна България”.
Министър-председателят от последното редовно правителство Росен Желязков повежда листата в Благоевград. Бившият финансов министър Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев този път, освен в листата в Габрово, ще е начело и в столичния 23 МИР-София. Колегата му Делян Добрев също ще води две листи – тази в 24 МИР-София и в Хасково.
Лидерът на СДС Румен Христов ще е начело на листата на ГЕРБ-СДС в Монтана, а санкционираният за корупция по закона “Магнитски” Владислав Горанов – във Варна. Красимир Вълчев ще води в Разград и в Стара Загора. Настоящият депутат и председател на 44-тото Народно събрание Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.
Ето ги водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички райони:
МИР 01 Благоевград – Росен Желязков
МИР 02 Бургас – Жечо Станков
МИР 03 Варна – Владислав Горанов
МИР 04 Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов
МИР 05 Видин – Росица Кирова
МИР 06 Враца – Красен Кръстев
МИР 07 Габрово – Томислав Дончев
МИР 08 Добрич – Деница Сачева
МИР 09 Кърджали – Цвета Караянчева
МИР 10 Кюстендил – Христо Терзийски
МИР 11 Ловеч – Николай Нанков
МИР 12 Монтана – Румен Христов
МИР 13 Пазарджик – Стефан Мирев
МИР 14 Перник – Георг Георгиев
МИР 15 Плевен – Валери Лачовски
МИР 16 Пловдив град – Бойко Борисов
МИР 17 Пловдив област – Цвета Караянчева
МИР 18 Разград – Красимир Вълчев
МИР 19 Русе – Теменужка Петкова
МИР 20 Силистра – Милен Делийски
МИР 21 Сливен – Десислава Танева
МИР 22 Смолян – Красимир Събев
МИР 23 София град – Томислав Дончев
МИР 24 София град – Делян Добрев
МИР 25 София град – Бойко Борисов
МИР 26 София област – Младен Маринов
МИР 27 Стара Загора – Красимир Вълчев
МИР 28 Търговище – Теменужка Петкова
МИР 29 Хасково – Делян Добрев
МИР 30 Шумен – Даниел Митов
МИР 31 Ямбол – Димитър Иванов