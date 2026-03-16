Премиерът на Белгия Де Вевер призова ЕС да нормализира отношенията с Русия

Премиерът на Белгия Барт Де Вевер призова Европейския съюз да „нормализира отношенията си с Русия“, за да получи достъп до евтина енергия, в разрез с договорената стратегия на блока за максимална подкрепа за Украйна в борбата й с четиригодишната инвазия на Москва.

„Трябва да нормализираме отношенията си с Русия и да си възвърнем достъпа до евтина енергия. Това е здрав разум“, посочва десният фламандски националист в публикувано през уикенда интервю за белгийския вестник L’Echo, който и преди това оспорваше всеотдайната подкрепа на ЕС за Украйна. И допълва: „Насаме европейските лидери са съгласни с мен, но никой не смее да го каже на глас. Трябва да сложим край на конфликта в интерес на Европа, без да бъдем наивни към Путин“.

Откакто руският президент Владимир Путин разпореди пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., Брюксел е предоставил стотици милиарди евро финансова и военна помощ на Киев, като същевременно е наложил икономически санкции на Русия. Прекратяването на вноса на петрол и газ от Русия – преди това един от най-важните доставчици на континента – е централен елемент от тази стратегия.

Войната между Съединените щати и Израел с Иран в Близкия изток обаче предизвика рязко покачване на цените на петрола и газа, провокирайки дискусии в цяла Европа за енергийните доставки и за начините за намаляване на разходите за домакинствата и бизнеса. Външните министри на ЕС ще обсъдят както войната в Украйна, така и конфликта в Близкия изток на среща в Брюксел на 16 март.

Де Вевер, който миналата година блокира подкрепения от Берлин план на Европейската комисия за използване на замразените в Белгия руски държавни активи за финансиране на заем за Киев, заяви в интервюто, че подходът за предоставяне на военна помощо на Украйна, докато се опитва да подкопае руската икономика, не е осъществим без пълната подкрепа на Съединените щати.

„Като се има предвид, че не можем да окажем натиск върху Путин като изпратим оръжия на Украйна и не можем да задушим икономиката му без подкрепата на САЩ, остава само един метод: сключване на сделка“, каза премиерът.

Изявлението на Де Вевер беше критикувано от неговия външен министър Максим Прево от левоцентристката франкофонска партия „Ангажирани“.

„Трябва ли да водим диалог с Русия? Да. Това е дипломацията: да говорим, включително с тези, с които не сме съгласни“, заяви Прево. „Но диалогът не е същото като нормализация. И това е ключово разграничение.“ Прево добави: „Днес Русия отказва европейско присъствие на масата за преговори. Тя поддържа максималистки искания. Докато това е така, говоренето за нормализация изпраща сигнал за слабост и подкопава европейското единство, от което се нуждаем сега повече от всякога.“

Прево подчерта също, че подкрепата на Белгия за Украйна „остава непроменена. Премиерът не е казал друго. Нито е призовал за облекчаване на санкциите. Преди всяко потенциално мирно споразумение това не е на масата за преговори.“

На въпрос за коментарите на Де Вевер, еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен съобщи: „Решихме в Европейския съюз, че не искаме да внасяме руска енергия. Преди Коледа го приехме в закон.“ И добави: „Би било грешка от наша страна да повтаряме това, което направихме в миналото. В бъдеще няма да внасяме дори една молекула от Русия“.

Няколко европейски лидери, включително френският президент Еманюел Макрон, се опитват напоследък да възобновят контактите си с Путин, като целта им е да не оставят само на американския президент Доналд Тръмп да постигне споразумение за руската инвазия.

Главният дипломат на ЕС Кая Калас обаче заяви, че блокът първо трябва да постигне споразумение за това какво се очаква от Русия, преди да се обърне директно към Путин. Миналия месец тя настоя, че Европа трябва да формулира „максималистки искания“ и да накара Кремъл да направи отстъпки, включително като се съгласи да намали въоръжените си сили.