Инвестиционният портфейл на „Адванс Терафонд“ нарасна до 182 128 дка

Най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната – „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, е закупило още 940 дка към инвестиционния си портфейл през февруари. Това показват данните в месечния бюлетин на фирмата.

Агрофондът е продал през втория месец на тази година 862 дка земеделска земя. През февруари са сключени предварителни договори за продажба на разсрочено плащане на земеделски земи за 181 декара.

Така „Адванс Терафонд“ вече притежава 182 128 дка земеделска земя

и 60.8 дка земя в урбанизирани територии.

По закон дружеството със специална инвестиционна цел няма право да обработва само своите имоти. Затова по договори

под наем през стопанската 2025-2026 година са отдадени общо 151 007 дка земеделски земи

или 84.5% от земята, която може да се дава под аренда. Фондът, чиято дейност е свързана с купуване, отдаване под наем/аренда, окрупняване и продажба земеделски и урбанизирани земи в България, работи с 392 земеделски производители, които обработват и отглеждат зърнени и маслодайни култури.

От 1 октомври 2025 г. започна новата стопанска година. Очакваните приходи за стопанската 2025-2026 г. са в размер на 4 491 935 евро, от които авансово са събрани 20.9 процента, отбелязват от публичното дружество.

За земеделската 2024-2025 г. са събрани приходи от ренти за 4 644 173 евро. От тях авансово са влезли във фирмета каса 81% от тази сума. За стопанската 2023-2024 г. са акумулирани 4 901 018 евро (99.4%) от дължимите вземания от фермерите.

Средната договорена рента в момента е в размер на 29.75 евро/дка

при 30.19 евро/дка през земеделската 2024/2025 година и 32.90 евро през стопанската 2023-2024 година.

От началото на годината

цената на акциите на „Адванс Терафонд“, които се търгуват на „Българска фондова борса“ губи част от стойността си.

В момента книжата сделки има 1.365 евро за един брой. А това оценява компанията на 116 175 274 евро. Агрофондът е включен в базата ца изчисляване на всички български борсови индекси – SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. Акционери в агрофонда в края на март са 2063 индивидуални инвеститори и 112 фирми.

„Адванс Терафонд“ изплати дивидент от печалбата за 2024 г. на една акция от по 0.095 лева.

