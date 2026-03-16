Alibaba Group пуска ново AI приложение JVS Claw за ежедневни задачи

Китайският гигант в електронната търговия Alibaba Group разширява развитието на своите потребителски инструменти с изкуствен интелект, като пуска ново мобилно приложение, което прави AI асистентите по-лесни за използване от обикновените хора. Компанията представи приложението „JVS Claw“, чрез което потребителите могат бързо да настроят и използват OpenClaw – AI асистент, създаден да изпълнява ежедневни задачи.

Приложението работи на iPhone и Android и позволява на хората просто да дават инструкции на AI агенти, които след това изпълняват различни действия вместо тях. За използването му не са необходими технически или програмни умения. Услугата е безплатна през първите 14 дни.

Новото приложение идва малко след подобна стъпка от страна на Baidu, която също пусна Android приложение за OpenClaw. Чрез него потребителите могат да получават помощ при дейности като онлайн пазаруване или резервиране на пътувания.

Появата на OpenClaw засилва конкуренцията между големите технологични компании в Китай. Фирми като Tencent и MiniMax Group също работят върху подобни услуги с AI асистенти.

Технологията вече привлича голям интерес в Китай. Студенти, пенсионери и много други потребители започват да експериментират с нея. Тази нова мода дори получи шеговито име – „отглеждане на омари“, заради талисмана на OpenClaw.

Растящият интерес към AI асистентите се отразява и на пазарите – технологичните акции поскъпват, защото инвеститорите очакват, че масовото използване на такива услуги може да създаде нови източници на приходи за компаниите.

