L Catterton планира инвестиции за 313 млн. долара в японски потребителски компании

Компанията за частни инвестиции L Catterton, подкрепена от луксозния гигант LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, планира да инвестира около 50 милиарда йени (313 млн. долара) в пет японски компании, които продават потребителски продукти и услуги. Вложенията ще бъдат направени през следващите три години.

Фирмата, базирана в Гринуич, САЩ, ще се насочи към бизнеси в области, в които има опит – като козметика, храни, грижа за домашни любимци и ресторанти. Според ръководителя на компанията за Япония Тошитака Шимизу, L Catterton разполага с около 50 млрд. йени за нови сделки, осигурени чрез комбинация от собствен капитал и заемно финансиране.

В момент, когато инвестиционната активност в Азия като цяло се забавя, пазарът в Япония се развива много по-динамично. Затова L Catterton се насочва основно към семейни компании, които търсят нови инвеститори заради проблеми с наследяването на бизнеса, както и към по-млади фирми, които имат потенциал за растеж.

Според данни на консултантската компания Deloitte, общата стойност на сделките с частен капитал в Азия е намаляла с 14% миналата година, но в Япония е нараснала с 81% до 33.4 млрд. долара.

L Catterton е създадена през 2016 г. след сливането на инвестиционната фирма Catterton и звеното за частни инвестиции на LVMH. Днес компанията управлява активи за около 40 млрд. долара.

Откакто отвори офис в Япония през 2017 г., фирмата е инвестирала в девет компании. Сред тях има търговец на мебели, деним марката Kapital и най-голямата в света верига ресторанти за говеждо месо Kobe beef. Освен това компанията управлява и недвижими имоти в Япония на стойност около 280 млрд. йени в партньорство с местни фирми.

Въпреки че Япония има демографски проблеми, като намаляващо население, от L Catterton казват, че това не е решаващ фактор. Според тях най-важното е конкретният бизнес и потенциалът му за развитие.

Една от последните инвестиции на компанията е дял в ресторантьорската група HUGE, известна със своите премиум винени барове и ресторанти. Инвеститорите са привлечени от факта, че компанията има лоялни клиенти – около една трета от приходите идват от хора, които се връщат отново.

Основателят на HUGE Йохиширо Шинкава, казва, че е избрал партньорството с L Catterton заради глобалната им мрежа и опит в индустрията. Компанията планира да удвои годишните си продажби до около 30 млрд. йени, като се разшири на пазари като Хонконг, Сингапур и други страни от Югоизточна Азия. В бъдеще HUGE обмисля и излизане на борсата – около 2030 година.

„Новите идеи и различната перспектива са много ценни за нас“, казва Шинкава. „Затова и решихме да си партнираме.“