„Да, България“ е подала сигнал до ДАНС, МВР и прокуратурата за потенциални купувачи на гласове

„Да, България“ е подала сигнал до МВР, ДАНС и прокуратурата за потенциални купувачи на гласове. От партията уточняват, че става въпрос за купувачи на гласове в цяла България.

Данните в сигнала са базирани на публикуваните от групата BG Elves списъци с над 900 имена на хора, за които има данни, че многократно са купували гласове по време на предизборни кампании. Списъците подробно описват купувачите на гласове по отделните области на страната с техните собствени и фамилни имена, както и с прякорите, с които са познати.

Информацията включва и данни на коя партия тези хора се явяват представители и респективно купувачи на гласове за същата.