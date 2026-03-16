„ДПС – Ново начало“ предлага КЕВР да плаща проверките на електромерите

Парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ предлага законодателна промяна, с която Комисията за енергийно и водно регулиране да поема разходите за проверките на електромерите при съмнения за високи сметки за ток.

Според формацията много граждани се въздържат да поискат проверка на измервателните уреди, защото в момента тя се заплаща от самите потребители и може да струва над 60 евро. От партията смятат, че това е несправедливо, особено на фона на протестите срещу високите сметки за електроенергия от началото на годината.

Предлаганата промяна цели разходите за тези проверки да бъдат поети от регулатора, което според партията ще позволи да бъдат проверени над 100 хиляди електромера по искане на граждани. Освен това се предлага и одит на системите, чрез които електроразпределителните и газоразпределителните дружества изчисляват сметките, за да се гарантира по-голяма прозрачност.

По-рано този месец служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков съобщи, че над 15 хиляди потребители са подали сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия.