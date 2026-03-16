РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„ДПС – Ново начало“ предлага КЕВР да плаща проверките на електромерите

Пеевски плаши КЕВР със съд, ако спре поскъпването на водата, Комисията по отбрана одобри предложението за присъединяване към Съвета за мир след бойкот във външната комисия, "ДПС - Ново начало" предлага КЕВР да плаща проверките на електромерите

Парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ предлага законодателна промяна, с която Комисията за енергийно и водно регулиране да поема разходите за проверките на електромерите при съмнения за високи сметки за ток.

Според формацията много граждани се въздържат да поискат проверка на измервателните уреди, защото в момента тя се заплаща от самите потребители и може да струва над 60 евро. От партията смятат, че това е несправедливо, особено на фона на протестите срещу високите сметки за електроенергия от началото на годината.

Предлаганата промяна цели разходите за тези проверки да бъдат поети от регулатора, което според партията ще позволи да бъдат проверени над 100 хиляди електромера по искане на граждани. Освен това се предлага и одит на системите, чрез които електроразпределителните и газоразпределителните дружества изчисляват сметките, за да се гарантира по-голяма прозрачност.

По-рано този месец служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков съобщи, че над 15 хиляди потребители са подали сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.