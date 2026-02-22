Трайчо Трайков не изключва софтуерен проблем в електромерите във връзка с високите сметки

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви в предаването „Неделя 150“ по Българско национално радио, че е възможно объркване в тарифите на електромерите да се дължи на софтуерен проблем. По думите му няма данни за умишлено надписани сметки, а всеки потребител, който е бил ощетен, трябва да получи компенсация.

Той подчерта, че задачата на Комисия за енергийно и водно регулиране е да изясни причините за завишените сметки и да даде обяснение. Според него през декември 2025 г. потреблението на електроенергия е било по-високо спрямо същия месец на предходната година, но това не означава, че няма основателни жалби.

Трайков отбеляза, че независимо каква е причината, истината трябва да стане ясна. Той изрази мнение, че темата с високите сметки не бива да се използва в предизборната кампания за предсрочните избори. Според него освен организацията на вота, важно е и хората да усещат смисъл от участието си в изборния процес.

Министърът увери, че в сектора ще се действа според реалните нужди. Като свои основни приоритети той посочи изясняването на казуса със сметките, проблемите в държавните енергийни мощности на ПАВЕЦ „Чаира“, както и изпълнението на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост в частта „Енергетика“.

Трайков допълни, че има идеи за предоговаряне на договора с Боташ, като според него е възможно споразумението с турската компания да бъде направено по-изгодно и работещо за България.