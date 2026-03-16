Външните министри на ЕС ще обсъдят войните в Украйна и Близкия изток

Министрите на външните работи от Европейския съюз ще се съберат в Брюксел, за да обсъдят развитието на войните в Украйна и Близкия изток. В срещата се очаква да се включи чрез видеоконферентна връзка и украинският външен министър Андрий Сибига.

Подкрепата на ЕС за Киев се сблъсква с трудности, след като страните членки не успяха да постигнат единодушие за нови мерки за помощ по повод четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. В момента са блокирани както 20-ият пакет санкции срещу Москва, така и финансов пакет за помощ на стойност 90 млрд. евро, заради противопоставянето на Унгария и Словакия, припомня БТА.

Европейските институции предупреждават и за възможните последици от конфликта в Иран, включително за влиянието му върху войната в Украйна. Според Европейската комисия Москва се възползва от поскъпването на горивата след началото на военните действия, като печели около 150 млн. евро дневно от износ на петрол.

Очаква се на срещата външните министри да одобрят и нови санкции срещу представители на иранските власти и организации. Предложението беше обявено миналата седмица от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.