Към България не е отправено такова предложение, заяви Надежда Нейнски по повод искането на Тръмп

Коментирано беше предложението. То е към съюзници на САЩ, които имат капацитета и желанието да участват, то не е към НАТО. Има страни, които са споменати в изявлението на президента Доналд Тръмп и те ще решат дали да участват. Колкото до България, ние нямаме капацитета и към нас не е отправено подобно предложение, така че пред нас подобен въпрос не стои.

Това заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски пред журналисти в Брюксел след срещата си с външните министри от страните на Европейския съюз по повод призива на президента на САЩ да ескортират кораби през Ормузкия залив.

ЕС е поставен в момента в много деликатна ситуация – има редица конфликти в различни части на света. Има много сюжетни линии, които засягат сигурността на целия Европейския съюз и в целия този контекст това беше обсъждано, подчерта тя.

За мен не е проблем, че има различни мнение, в крайна сметка, силата на ЕС да намира в тези различия по онези въпроси, по които може да постига консенсус и да стигне до едни и същи решения. За съжаление въпросът с 20-я пакет санкции не беше сред тях, той продължава да бъде стопиран, както и финансовата помощ. Дискусията продължава. Така или иначе ще се стигне до решение, защото войната в Украйна не трябва да излиза от обсега на нашия интерес, заради останалите конфликти в света, каза външният ни министър.

Нейнски подчерта, че най-силното оръжие срещу дезинформацията е информацията. „Затова аз насърчавам и своите колеги винаги да се предоставя максимална информация и през медиите тя да достига до хората. Това е голям проблем за страните в ЕС, особено в контекста на войните в момента“, допълни тя.

По отношение на високите цени на горивата, министърът увери, че България е в сравнително добро положение. „Голяма част от нашите доставки не идват от Ормузкия проток, а минават през Черно море. Освен това дългосрочните ни договори с Азербайджан са на фиксирани цени, което ни позволява да сме в по-добра позиция спрямо кризата с цените на петрола”, заяви тя.

Основен акцент в изказването бе борбата с дезинформацията. „Във външно министерство искаме да създадем звено, което да се бори с дезинформацията. През годините съм се убедила, че най-сигурният начин за борба с фалшивите новини е информацията”, каза Нейнски. Тя посочи като примери за дезинформационни вълни темите за приемането на еврото и спекулациите с цените на петролните продукти. Министърът призова за масово гласуване на предстоящите избори като метод за минимизиране на щетите от злонамерени действия.

На 31 март Надежда Нейнски планира посещение в Украйна, за да отдаде почит на загиналите в Буча. В рамките на визитата се предвиждат среща с президента Володимир Зеленски.