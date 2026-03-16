Тръмп за Ормузкия проток: Другите да се присъединят бързо и с голям ентусиазъм

На пресконференция преди малко Доналд Тръмп повтори призива си към съюзниците на Съединените щати да му помогнат за обезопасяване на блокирания от Иран Ормузки проток.

„В продължение на 40 години ви осигуряваме отбрана, а вие не искате да се намесвате“, възмути се американският президент. И допълни:

„Настояваме и другите страни да се присъединят към нас, и то бързо и с голям ентусиазъм“.

В интервю за „Файненшъл таймс“, публикувано снощи, Тръмп заплаши европейските съюзници от НАТО, че Алиансът не го чака добро бъдеще, ако не откликнат на призива му, защото Съединените щати не били длъжни да им помагат за Украйна.

Отговорите, които получи днес, бяха уклончиви или отриателни.

„Това не е наша война, не ние я започнахме“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус.