Израел има детайлни планове за бомбардиране на Иран за още 3 седмици

Войната в Близкия Изток днес навлезе в третата си седмица с въздушни удари срещу Иран и ракетни и дронови нападения срещу Израел и арабските петромонархии от Персийския залив.

Израелските военни обявиха, че имат детайлни планове за бомбардиране на Ислямската република за още 3 седмици. Техеран пък се закани да не спира войната докато не е сигурен, че враговете му никога няма да я повторят.

Междувременно в Ливан израелската армия започна „ограничена и прецизно насочена“ сухопътна операция срещу „Хизбула“.

В Техеран, Шираз и Табриз са главните мишени в Иран на израелските военновъздушни сили. Съобщението им гласи, че в рамките на „мащабна вълна от въздушни удари“ в северен, централен и южен Иран е поразена инфраструктура на „терористичен режим“.

Ислямската република отговаря с ракетни удари по поне четири предградия на Тел Авив. Израелският президент Исак Херцог посети ударено от касетъчна бомба жилище в едно от тях и нарече иранците страхливци:

„Това е оръжието на слабите. И на страхливите. В Иран явно не разбират, че с тези действия само си навличат още повече опустошение“, посочи той.

В Техеран обаче външният министър Абас Арагчи обяви готовността на Ислямската република да продължи с войната, „колкото е необходимо“. И обясни какво значи това:

„Не сме пращали никакви послания към Америка, нито сме искали прекратяване на огъня. Тази война трябва да свърши така, че да не се повтаря повече. Ние не искаме война. Но този път враговете ни трябва да бъдат накарани никога повече да не си помислят за такава агресия“, заяви той.

На ирански дронови и ракетни нападения бяха подложени днес за пореден ден Обединените арабски емирства. Техеран даде да се разбере, че това било в отговор на американските удари по остров Харк – главният пункт за експорта на иранския петрол. Тези удари били нанесени именно от Емирствата.

От Абу Даби отхвърлят това твърдение. Но заради ирански дрон терминалът във Фуджейра – на брега на Оманския залив – през който Емирствата изнасят 1 милион барела петрол дневно, се наложи да заработи с намален с една трета капацитет. А заради ирански удар по резервоар с гориво летището на Дубай – едно от най-натоварените в света – беше принудено да спре работа за няколко часа.

За ракетни и дронови удари днес се съобщава и срещу американски военни обекти в Абу Даби и в Бахрейн. Срещу Саудитска Арабия през миналата нощ са изстреляни 60 дрона.

Междувременно цената на петрола сорт „Брент“ се задържа на центове над 100 долара за барел, въпреки че поскъпването от сутринта с около 3 долара беше елиминирано от новината, че пакистански танкер е преминал невредим Ормузкия проток с активиран предавател.

Иранският външен министър Арагчи обясни, че изходът от Персийския залив е затворен само за враговете на Иран.