Мода, технологии и вдъхновение на ТексТейлър Експо 2026 в Пловдив

Остават броени дни до началото на най-очакваното модно изложение ТексТейлър Експо 2026. От 19 до 21 март Палата №6 в Международен панаир Пловдив ще се превърне в сцена за нови колекции, технологии и професионални срещи. Шестото издание на форума отново събира компании от текстилния, кожарския и модния сектор.

Те ще представят актуалните тенденции и технологии в индустрията за облекло и аксесоари. Посетителите ще открият нови мъжки и дамски колекции, текстил, трикотаж, обувки, чанти, текстилна техника, материали и консумативи, кожени изделия и други.

Изложението дължи своята звездна слава на световноизвестният дизайнер Иван Донев. Той е възпитаника на най-старата модна акедемия Accademia Internazionale d’alta Moda e d’arte del Costume KOEFIA – Roma и носителен на десетки награди от световните модни подиуми.

Едно от най-очакваните събития в бранша е творческата работилница,

която той провежда в рамките на TexTailor Expo. CreativeLab by IvanDonev е посветена на образованието и надграждането в модата, затова желаещите винаги са много. Желаещите да с включат в работилница на Иван Донев могат изпратят съобщение на профила на изложението във Фейсбук https://www.facebook.com/textailorexpo или в личния му профил в Инстаграм @ivandonev_id

Маестрото на италианския моден шик е предвидил за участниците ценни практически занимания и творческо вдъхновение с гостуващи лектори от Солун и Дъблин. Освен да почерпят нови идеи, те ще се включат и в

последния му мащабен проект, озаглавен „От златните ръце на нашите майки и баби“.

По негова инициатива започна събирането на ръчно плетени карета от цяла България, за да се превърнат във внушителна рокля с размерите на площад. С помощта на доброволци Иван Донев сглобява тази необикновена конструкция в общо творение, изпълнено с памет, обич и благодарност към жените, които са предали своето умение през поколенията. Регистрираните участници в работилницата му ще станат част от този вдъхновяващ проект.

Тридневната изложба е наситена с лекции, семинари и обучения, презентации на иновации и визии в модния бранш. Изложението следва своята мисия да подпомага стартиращи брандове и млади дизайнери да се покажат наред с утвърдените компании и модни търговски марки.