РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Надцакване с критериите за избор на главен прокурор

Прокурорската колегия на ВСС бетонира Борислав Сарафов

Министерството на правосъдието насрочи за 19 март първата експертна дискусия за изработване на прозрачни критерии за номиниране на кандидати за ключови съдебни постове. Инициативата на служебния правосъден министър Андрей Янкулов е част от кампанията му за отстраняване на временния главен прокурор Борислав Сарафов. Предвид липсата на време обаче заявката на Янкулов е критериите да бъдат оставени за прилагане на следващия редовен кабинет.

Междувременно сервилната към статуквото на задкулисието Асоциация на прокурорите контрира правосъдния министър със свое обсъждане по същия въпрос, като обявената вътрешна професионална дискусия очевидно цели противодействие на Янкулов. Представител на асоциацията ще участва на организираната от правосъдното министерство среща, но след изразеното недоволство от ограниченото прокурорско представителство.

Ефективен резултат от подобни инициативи едва ли може да се очаква предвид залога при избора. През 2019 г. президентът Румен Радев обяви и проведе серия от срещи по определяне приемник на Сотир Цацаров, която приключи с пълно фиаско. Начело на държавното обвинение беше курдисан Иван Гешев, при когото прокуратурата продължи усърдно да копае дъното на олигархично-мафиотския слугинаж.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.