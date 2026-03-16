„Национален сбор“ с рекордни резултати на първия тур на местните избори във Франция

Крайнодясната партия „Национален сбор“, водена от Марин льо Пен, постигна най-добрия си резултат досега на първия тур на местните избори във Франция, като на няколко места спечели вота с голяма преднина, а в Марсилия изравни резултатите си с тези на левицата, предаде „Франс 24“.

Местните избори са последния голям тест за нагласите на френското общество преди насрочения за следващата година вот за президент.

Действащият кмет Луи Алио беше убедително преизбран в Перпинян – единственият град с население над 100 000 души, управляван досега от формацията. Кандидати на партията водят на първия тур и в Тулон, докато в Ним и Марсилия – втория по големина град в страната, гласовете за тях са почти изравнени с тези за левите кандидати.

Председателят на партията Жордан Бардела заяви, че резултатите показват „дълбокото желание за промяна“ сред избирателите и призова за по-широка подкрепа на втория тур, насрочен за 22 март.

Над 904 000 кандидати за местната власт участват в изборите в близо 35 000 общини в цялата страна. Във Франция важи правилото, че за участие на втория тур са необходими 10% от гласовете, което би изпратило на него по трима, четирима или дори петима претенденти за кметско място.

Резултатите от три екзитпола за изборите за кмет на Париж показват, че социалистът Еманюел Грегоар изпреварва консерваторката Рашида Дати, кандидатката на крайната левица София Шикиру и издигнатия от центристката партия „Хоризонти“ Пиер-Ив Бурназел.

„Жителите на Париж ясно ни поставиха на първо място в този първи тур“, изтъкна Грегуар пред свои привърженици, след като започнаха да излизат първите прогнозни резултати.

Според официалните данни социалистът, който оглавява ляв съюз с участието на „Европа Екология – Зелените“ и Френска комунистическа партия, печели 37,98% от гласовете. Неговата основна съперничка – консервативният кандидат и бивш министър Рашида Дати, остава втора с 25,46 процента.

Право да участват във втория тур получават още представителката на крайната левица София Шикиру от „Непокорна Франция“, център-десният кандидат Пиер-Ив Бурназел и кандидатката на крайната десница Сара Кнафо, след като всички преминаха прага от 10 процента.