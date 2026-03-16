Тръмп търси помощ за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток

Призивът на американския президент Доналд Тръмп за международна коалиция, която да съдейства за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, срещна ограничена подкрепа. Япония и Австралия заявиха, че не планират да изпращат военноморски съдове в Близкия изток за ескорт на търговски кораби, а външните министри на ЕС ще обсъдят днес ситуацията в Брюксел, съобщи Ройтерс.

Конфликтът между Съединените щати, Израел и Иран навлиза в третата си седмица и продължава да създава сериозно напрежение в региона, като същевременно разклаща световните енергийни пазари.

Американският държавен глава каза пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One, че страните, които разчитат на енергийни доставки от Персийския залив, трябва сами да поемат по-голяма отговорност за защитата на стратегическия воден път.

„Изисквам тези държави да защитят собствената си територия, защото именно оттам получават енергията си“, отбеляза той.

По думите му Вашингтон вече е отправил подобно искане към седем държави, без да уточнява кои са те. В публикация в социалните мрежи през уикенда Тръмп посочи, че се надява в инициативата да се включат Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Обединеното кралство.

Японският премиер Санае Такаичи обяви пред парламента, че страната ѝ няма планове да изпраща военноморски сили в региона. Тя подчерта, че Токио е ограничен от пацифистката си конституция, въпреки че около 95% от петрола на страната идва от Близкия изток.

Правителството на Австралия също отказа да изпраща военноморски сили за подобна мисия.

Стопанинът на Белия дом заплаши европейските съюзници, че може да бъдат изправени пред „много лошо бъдеще“, ако не подкрепят инициативата на Вашингтон.

Очаква се днес в Брюксел външните министри на ЕС да одобрят нови санкции срещу представители на иранските власти и ирански организации, но разширяване на операциите към Ормузкия проток е малко вероятно.

Тръмп не пропусна да окаже натиск и върху Китай, като предупреди, че планираната му среща с китайския президент Си Дзинпин може да бъде отложена, ако Пекин не предложи подкрепа.