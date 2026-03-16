Определен е новият състав на Съвета за икономически анализи за периода 2026–2029 година

На 10 март изтече първият тригодишен мандат на членовете на Съвета за икономически анализи – консултативен орган, създаден през 2023 година с постановление на Министерския съвет. В съвета участват икономисти от академични институции и международни организации, които на доброволни начала изготвят независими анализи за състоянието на българската икономика и възможните политики за нейното развитие.

С решение на секретаря на съвета е определен новият състав за периода 2026-2029 година. Според правилата на органа поне една трета от членовете трябва да бъдат нови участници. Сред тях са Александър Попов и Калин Николов от Европейската централна банка, Георги Ганев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Евелина Гаврилова-Заутман от Норвежката школа по икономика в Берген и проф. Николай Денчев от Университета за национално и световно стопанство.

В състава за новия мандат остават и членове от предишния период, сред които проф. Георги Камбуров от University of Toronto, Георги Кочарков от Deutsche Bundesbank, проф. Гунтрам Волф от Vrije Universiteit Brussel, доц. Джефри Нилсен от Американския университет в България, както и икономистите Калоян Ганев, Петьо Бонев, Пламен Ненов, Ралица Симеонова-Ганева и Теодора Цанкова.

От съвета изразиха благодарност към проф. Йото Йотов от Drexel University, който беше част от първия мандат на СИА. През периода 2023–2026 година той участва в изготвянето на няколко анализа, включително за икономическите ефекти от приемането на еврото и присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.