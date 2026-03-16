Според проучване на „Сова Харис“ в следващия парламент влизат шест формации, първа е „Прогресивна България“ с 30,9%

Шест политически формации биха преминали бариерата за влизане в парламента, ако изборите се проведат днес. Това показва проучване на социологическата агенция „Сова Харис“, направено по поръчка на вестник „Труд“.

Според данните първа политическа сила би била „Прогресивна България“ с 30,9% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС с 19,3%. На трето място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,2%. В парламента биха влезли още ДПС със 7,1%, „Възраждане“ с 6,7% и „БСП – Обединена левица“ с 4,4%.

Под изборната бариера остава формацията „Морал, единство, чест“ с 3,8%, следвана от „Сияние“ с 2,9%, „Величие“ с 2,5% и „Има такъв народ“ с 2,2%. „Алианс за права и свободи“ получава подкрепа малко под 2%, а 6,2% от избирателите заявяват, че биха гласували за други партии.

Проучването показва, че ако изборите се проведат сега, избирателната активност би била около 55%, което се равнява на малко под 3 млн. души. Около 2,5 млн. избиратели вече са решили за кого ще гласуват, а приблизително 1 млн. имат намерение да участват във вота, но все още не са избрали партия.

При доверието към политиците най-висок рейтинг има бившият президент Румен Радев с 48,8%, следван от президента Илияна Йотова с 42,9%. Трети по доверие е служебният премиер Андрей Гюров с 25,5%.

Сред партийните лидери най-високо доверие получава лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов – 16,4%, следван от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов с 14,2% и лидера на БСП Крум Зарков с 13,8%.

Според изследването доверието към институциите остава ниско – едва 18,8% имат доверие на правителството, 12,3% на прокуратурата, 10,8% на съда и 5,2% на Народно събрание на България. Около 34,7% от анкетираните смятат, че служебното правителство ще проведе честни избори, докато 30,7% са на противоположното мнение.

Проучването показва също, че 24,6% от анкетираните очакват изборите на 19 април да доведат до стабилно управление, докато 42,1% не вярват в подобен резултат. Общо 24 политически формации – 14 партии и 10 коалиции – ще участват в предстоящия вот.