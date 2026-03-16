Франция се опитва да е посредник за мир в Близкия изток

Правителството на Франция увеличава военното си присъствие в Близкия изток, като изпраща самолетоносач и допълнителни военни кораби в региона. Паралелно с това президентът Еманюел Макрон води дипломатически разговори с ключови участници в конфликта, включително с представители на Иран, в опит Париж да се позиционира като посредник в бъдещи мирни преговори.

Макрон подчерта, че френското военно участие има „изцяло отбранителен“ характер и не цели страната да бъде въвлечена във войната. Той потвърди тази позиция и след като френски военнослужещ загина при атака с дрон в Ирак. Въпреки това мащабното разгръщане на френски военноморски сили – определено от самия него като „безпрецедентно“ – превръща Франция в европейската държава с най-значимо военно присъствие в региона.

По време на посещение на самолетоносача Charles de Gaulle aircraft carrier миналата седмица Макрон заяви, че военното присъствие в Средиземно море е демонстрация на ролята на Франция като „балансираща сила и фактор за мир“.

Френският президент стана първият западен лидер, разговарял с иранския президент Масуд Пезешкиан след началото на войната. По думите му той е призовал Иран да прекрати ударите срещу държави в региона, но след разговора на 8 март не е получил отговор.

Макрон е провел разговори и с израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, но засега няма признаци за деескалация.