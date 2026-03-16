Свързват системите на НЗОК и Съвета по лекарства

Системите на Националната здравноосигурителна каса и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти ще започнат да работят в синхрон от 1 април, съобщават от Министерството на здравеопазването. Двете системи вече ще обменят данни в реално време.

Промяната цели да подобри контрола върху предписването и отпускането на лекарства, като всяка промяна в Позитивния лекарствен списък вече ще се отразява автоматично в информационните системи на Здравната каса.

До момента служителите на здравната каса са сравнявали ръчно промени в лекарствените списъци спрямо предходни периоди. С обвързването на системите този процес ще бъде автоматичен.

Интеграцията между двете системи ще позволи по-бързо и по-точно въвеждане на актуализациите и ще гарантира безпрепятствен достъп на пациентите до новите лекарства, обясниха от здравното ведомство.

