Чуждестранното население в Япония за първи път надхвърли 4 милиона души

В Япония бизнес и административната година започват през пролетта, затова в този период много организации публикуват своите годишни отчети и статистики. Сред тях е и Японската служба за имиграция, която съобщава на премиера, че броят на чужденците в страната е достигнал нов исторически рекорд.

Към края на 2025 г. на островната държава живеят около 4.13 милиона чужденци, като близо 370 000 са дошли през последната година. За последните три години чуждестранното население се е увеличило с над 1 милион, а спрямо преди пет години е нараснало с 50 процента.

Брой чуждестранни жители в Япония (към края на годината):

2021: 2.76 млн.

2022: 3.07 млн.

2023: 3.41 млн.

2024: 3.76 млн.

2025: 4.13 млн.

Въпреки че темпът на растеж леко се забавя, абсолютният брой чужденци продължава да се увеличава.

Годишно нарастване на чуждестранното население:

2022: +310 000 (11,2%)

2023: +340 000 (11,1%)

2024: +350 000 (10,3%)

2025: +370 000 (9,8%)

Все още е рано да се каже какъв точно ефект ще има този ръст върху обществото в „страната на изгряващото слънце“. Ако броят на чужденците продължи да расте, а етническите японци намаляват, това може да ускори международната ориентация на културата в страната.

Статистиката обхваща чужденци, които пребивават в Япония повече от стандартната туристическа виза от три месеца, включително студенти и участници в образователни програми. Благодарение на слабата йена спрямо чуждестранните валути, финансирането на такива начинания с пари от родината става по-лесно. За чужденци, които работят в Япония и получават заплата в обезценена йена, обаче това може да направи живота им по-малко привлекателен.

В момента обаче статистиката показва, че за хората в Япония е много по-вероятно да имат съседи, съученици или колеги от други страни, което приближава страната към глобалната общност.