ЦИК ще изтегли жребия за номерата в бюлетината на 18 март

Централната избирателна комисия определи процедурата за изтегляне на номерата в бюлетината за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Жребият ще бъде проведен чрез три прозрачни кутии – в едната ще бъдат поставени имената на членовете на комисията, във втората – пликове с наименованията на регистрираните партии и коалиции, а в третата – номерата от 1 до 24.

Председателят на комисията ще изтегли два плика с имена на членове на ЦИК. Единият от тях ще изтегли плик с наименованието на партия или коалиция, а другият – плик с поредния номер в бюлетината. Процедурата ще се повтаря, докато бъдат разпределени всички номера.

Жребият ще бъде изтеглен публично на 18 март от 16:00 часа, като на него могат да присъстват представители на регистрираните партии и коалиции, както и медиите. Заместник-председателят на комисията Росица Матева подчерта, че преди началото на процедурата всички пликове с имена и номера ще бъдат показани публично, за да се гарантира прозрачност. От комисията категорично отрекоха твърденията, че номерата се раздават предварително.

ЦИК прие и процедура за определяне чрез жребий на реда за участие на кандидатите на партиите и коалициите в предизборните форми по БНТ и БНР. Този жребий ще бъде изтеглен също на 18 март, след като приключи тегленето на номерата за бюлетината. Същата процедура ще се използва и за определяне на реда за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на двете обществени медии.

