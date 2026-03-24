БАБХ спря внос на 3500 фиданки и разсади

Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха близо 3500 фиданки и разсад на лози и рози на ГКПП “Калотина”. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция “Митници” и Гранична полиция.

Разсадите са били с неясен произход и без необходимите документи. Те са били открити в микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия. Намерени са 2400 овошки (слива, кайсия, праскова и ябълка), 1000 разсада на лоза, 40 фиданки на декоративна върба и 47 разсада на роза.

От Агенцията припомнят, че в България вече са регистрирани случаи на разпространение на вредителя „Черна златка“, както и огнище на фитоплазма по лозата в област Велико Търново. В тази връзка е изключително важно посадъчният материал да се закупува единствено от регламентирани търговци и да бъде придружен със съответните документи, удостоверяващи неговия произход.

Ето ги списъците с продуктите, разрешени за внос с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България, и изискванията за внос на продукти от животински произход в ЕС.

