Марко Рубио отива на среща на Г-7 за войните в Украйна и Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с външните министри на страните от Г-7 във Франция този петък (27 март), за да обсъдят войната в Украйна и конфликтът в Близкия изток, по-конкретно в Иран, съобщава “Ройтерс”. Срещата на първите дипломати ще се състои в Серне ла Вил край Париж.

Срещата е свързана с решението на американския президент Доналд Тръмп да бомбардира Иран в края на миналия месец, което провокира Техеран да спре транзитното преминаване на кораби през Ормузкия проток.

На този фон индийският министър-председател Нарендра Моди заяви, че е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Той подчерта, че Индия подкрепя деескалацията на конфликта в Близкия изток и се надява на възможно най-скорошно възстановяване на мира.

По данни на иранския Червен полумесец американско-израелските удари по Иран са засегнали или разрушили 82 000 цивилни сгради. Поразените обекти включват 62 000 жилища и 281 здравни заведения и аптеки. Наред с това 498 училища са пострадали от преки удари или попадения близо до тях.

От Министерството на отбраната на Бахрейн съобщиха, че войник от Емирствата е бил убит при иранска атака, докато, наравно с бахрейнските войници, е отговарял на ударите от Техеран. Повече подробности около смъртта му не бяха уточнени, предаде АП.