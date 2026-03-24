Денят по диагонал – 24 март 2026 г.

При горивата правилната мярка е компенсация за уязвимите групи, при тока е таван на цените за бизнеса, смята Николай Денков.

Кабинетът на Желязков вдигна инфлацията повече от два пъти. Една от причините е, че премахна тавана на цената на тока за бизнеса. Миналата година цената на тока скочи повече от три пъти, в сравнение с предходните три години, взети заедно.

Котировките на суровия петрол се върнаха над 100 щ. долара за барел след като паднаха с около 11% на 23 март в отговор на заявката на американския президент да отложи с пет дни ударите върху енергийната инфраструктура на Иран, давайки предимство на водещите се, според твърденията му, преговори с Техеран. Иранците обаче отричат да преговарят, а Израел продължава да атакува цели в ислямската държава и в Ливан и настоява, че няма да спре бомбардировките. Иран отвърна с удари по Израел и по съседните арабски страни.

Европейският съюз се оказа в нова конфронтация с Унгария заради нарастващи подозрения, че Будапеща предава чувствителна информация на Москва. Според източници, цитирани от „Политико“, в Брюксел вече се предприемат неформални мерки за ограничаване на достъпа на унгарски представители до поверителни дискусии. Тази тенденция води до драстична промяна на начина, по който се води европейската дипломация.

Въпреки че непостоянният час на лягане е често срещан, кардиолозите предупреждават, че този навик може да уврежда сърцето ви.

„Когато не получавате правилен сън, тялото ви пропуска важното време за възстановяване, от което се нуждае всяка нощ“, казва д-р Дъглас Цукерман, сертифициран кардиолог. „ Това води до по-високи нива на хормоните на стреса като кортизол, повишено кръвно налягане по време на сън и повече възпаления – все неща, които оказват допълнителен натиск върху сърцето и кръвоносните съдове. Ако това продължава, то кара сърцето да работи по-трудно и повишава риска от развитие на проблеми като високо кръвно налягане и сърдечни заболявания.“

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че израелските сили ще поемат контрол върху значителна част от Южен Ливан в рамките на операция срещу шиитското движение „Хизбула“, съобщи Би Би Си.