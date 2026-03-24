ЦИК въвежда аудиофайлове с кандидатските листи за незрящи и улеснява достъпа до гласуване

Централната избирателна комисия прие нови мерки за улесняване на гласуването на хора с увредено зрение и затруднения в придвижването. Те ще могат да упражнят правото си на вот в секции на партерен или нисък етаж, както и в друга удобна за тях секция, ако тази по постоянен адрес не е достъпна.

Като нов елемент се въвежда възможността за създаване на аудиофайлове с кандидатските листи. Те ще бъдат достъпни чрез QR кодове, поставени пред определени секции, така че незрящите избиратели да могат предварително да се запознаят с кандидатите.

Комисията прие и решение за възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в чужбина, като те са съобразени с бюджета на Министерството на външните работи за изборите.

Одобрен беше и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, което позволява да започне нейното отпечатване.

По време на заседанието стана ясно още, че Министерството на електронното управление е утвърдило методика за проверка на машините за гласуване. В нея е включена проверка на софтуера, но не е прието предложението на ЦИК за тестове на издръжливостта на принтиращите устройства.

